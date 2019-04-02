Pakize Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ARDAHAN HANAK belediye başkan adayı olan Pakize Doğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ARDAHAN HANAK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Pakize Doğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ARDAHAN HANAK adayı Pakize Doğan kimdir? BTP ARDAHAN HANAK adayı Pakize Doğan yüzde kaç oy aldı?

Pakize Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ARDAHAN HANAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Pakize Doğan HANAK ilçesinde % 0,49 oranında oy almıştır. HANAK ilçesinde % 0,49 oranında oy olan Pakize Doğan adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

ARDAHAN HANAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.