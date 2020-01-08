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Paladyum yüzde 2.32 artışla yeni rekor düzeyini gördü

Elektrikli araçn bataryalarının üretiminde kullanılan değerli metal paladyum fiyatı, Çarşamba günü ABD ve İran arasında izlenen gerilimlerin ardından yatırımcıların değerli metaller de dahil olmak üzere güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle 2,103.04 dolarla yeni rekor düzeyini gördü.

08.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:23Paladyum yüzde 2.32 artışla yeni rekor düzeyini gördü

Elektrikli araçn bataryalarının üretiminde kullanılan değerli metal paladyum fiyatı, günü ABD ve arasında izlenen gerilimlerin ardından yatırımcıların değerli metaller de dahil olmak üzere güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle 2,103.04 dolarla yeni rekor düzeyini gördü.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası İran'ın Bağdat'taki ABD üslerine düzenlediği misilleme saldırı, iki ülke arasındaki gerilimleri bir kez daha artırmıştı.

Söz konusu gerilimlerin jeopolitik riskler oluşturmaya devam etmesiyle paladyum yüzde 2.32 artışla 2,061 dolara yükseldi. Altın fiyatı da Mart 2013'te görülen düzeyini gördükten sonra yüzde 0.33 artışla 1,579.60 dolardan işlem gördü.

Bunun yanında, gümüş yüzde 0.28 artışla 18.44 dolardan, platin yüzde 0.40 artışla 975.50 dolardan ve bakır da yüzde 0.34 artışla 2.803 dolardan işlem gördü.



Amerika Birleşik Devletleri, Çarşamba, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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