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Paladyum yüzde 4.0'ün üzerinde düştü

ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları ve Birleşik Krallık, Almanya ve Euro Bölgesi imalat verileri sonrası paladyum fiyatı yüzde 5.0'e yakın değer kaybederek 17 Haziran'dan bu yana görülen en düşük düzeyini gördü.

01.08.2019 17:45 Paladyum yüzde 4.0'ün üzerinde düştü
ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları ve Birleşik Krallık, Almanya ve Euro Bölgesi imalat verileri sonrası paladyum fiyatı yüzde 5.0'e yakın değer kaybederek 17 Haziran'dan bu yana görülen en düşük düzeyini gördü.
Fed, "ekonomiyi desteklemek" ve ticaret savaşı risklerini "yönetebilmek" amacıyla politika faizini 25 baz puan indirdiğini açıklarken, BoE de politika faizini yüzde 0.75'te sabit tuttu. Bunun yanında Birleşik Krallık, Almanya ve Euro Bölgesi'ne yönelik imalat rakamları, sektörde söz konusu ülkelerde Temmuz'da gözle görülür bir düşüş olduğunu gösterdi.
Gelişmelerin arından paladyum, TSİ 16: 47'de yüzde 4.32 düşüşle 1.453.12 dolardan işlem gördü.



Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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