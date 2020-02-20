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Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Bir süredir yüzünü sakladığı sevgilisinin Gezi Parkı olaylarında palalı saldırgan olarak tanınan Sabri Çelebi olduğu ortaya çıkan Ebru Polat, "Ben kimsenin GBT'sine bakmıyorum. Kimsenin hatası beni ilgilendirmiyor" dedi.

20.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:19

Şimdilerde ailesiyle Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, günlerdir yüzünü sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi. Şarkıcının birlikte olduğu kişi ise palalı saldırgan olarak adını duyuran Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı. Sevgilisiyle gündem olan Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi.

"KİMSENİN HATASI BİR DİĞERİNİ İLGİLENDİRMEZ"

Polat'ın karakterine övgüler yağdırdığı sevgilisi, Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi çıktı. Hakkındaki haberleri gören Ebru Polat, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Ünlü olmanın zorlukları işte; en ufak bir şeyde problem yaşarız. Ben görüştüğüm insanların GBT'sine bakmıyorum. Ben bir insanı seviyorum görüşürüm konuşurum. Kimsenin hatası bir diğer insanı ilgilendirmez. Kim ne yapmış ne etmiş geçmişinde ilgilendirmez gardaş... Ben yanlış bir şey yaparım amenna ama... Gelip beni eleştiremezsiniz. Kimsenin hatası kimseyi ilgilendirmiyor" dedi.

AŞKINI İLAN ETTİ

Her daim paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Ebru Polat, dün akşam günlerdir yüzünü sakladığı sevgilisi ile Dubai'deki bir gece kulübüne gitti. Sevgilisiyle dans ettiği anların görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan şarkıcı aşkını ilan etti.

PALALI SABRİ ÇELEBİ NE YAPTI?

Gezi Parkı olayları kapsamında Talimhane'de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Ahmet Girgin, Şeyhmus Kırmızı ve Murat Ertik'in kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 9 yıl 9 aydan, 27 yıla kadar hapsini istemişti.

Çelebi, Gezi olayları sonrası kendisi için açılan davadan hemen önce Fas'a kaçmış, konuyla ilgili olarak da 'kaçmadığını' ve 'ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini' ifade etmişti.

Sevgilisini herkesten gizleyen Ebru Polat, palalı saldırgan Sabri Çelebi ile mi birlikte?Sevgilisini herkesten gizleyen Ebru Polat, palalı saldırgan Sabri Çelebi ile mi birlikte?

Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Sabri Çelebi, Ebru Polat, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
KURTULUŞ:NASIL BİR FANTAZİ KURUYORSAN. PALAYA DİKKAT !
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EBRU NE:kim olum bu ne anlatıyo aliminyum derdini
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MNM:seviyorsun he atma recep din kardeşiyiz parası olmasın bakayım kaç dakika seviyorsun
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ASD:Beynini aldıranlarda bugün.
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NE:bizeneeeeeeeeeee
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GRİ SAÇLI ADAM:Sureti ne ki, eşi ne olsun. . . .
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AHMAT BUĞALI:nekadar çirkinsin hele ağzın
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MANAV:İğrenç
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MERT ÖREN:Allah islah etsin sizin gibi arsızları. . .
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NORMAL BİRİSİ:bu ebru normal değil.
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