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Palamut Festivali Santranç turnuvası başladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 1. Palamut Festivali ELO Satranç Turnuvası başladı.

30.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:00Palamut Festivali Santranç turnuvası başladı
'nin ilçesinde düzenlenen 1. Palamut Festivali ELO Satranç Turnuvası başladı. Bu yıl ilk kez yapılan turnuvanın açılışında konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yarışmacılara başarı diledi.

Akçakoca Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde, Akçakoca Belediye Nikah Salonunda başlayan turnuvaya çeşitli kategorilerde 240 yarışmacı yer aldı. Turnuvanın açılışında Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz "Satranç bir zihin oyunu aklınıza ne gelirse, her türlü özelliği içinde barındıran bir spor. Satrancın, zamanımızdan en az 4 bin yıl önce Mısır'da oynandığına dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. Bugüne kadar dünyaya en çok yayılmış zihin oyunudur. Aklınızı geliştirme kararlılık yapınızı geliştirme ve gelecek ile ilgili öngörülerinizi arttıracak oyun olarak şuanda sizlerde bu oyunun başındasınız, yarışmacılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek yarışma, Pazar günü saat 17,00'de yapılacak ödül töreni ile kapanacak. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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