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Palamut topladığı ağaçtan düşerek öldü

Batman'ın Sason ilçesi Topluca köyünde palamut toplamak için çıktığı meşe ağacından düşen 55 yaşındaki Hasan Çelik hayatını kaybetti.

10.09.2019 10:19 Palamut topladığı ağaçtan düşerek öldü
Batman'ın Sason ilçesi Topluca köyünde palamut toplamak için çıktığı meşe ağacından düşen 55 yaşındaki Hasan Çelik hayatını kaybetti.

Olay, Sason ilçesi Topluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre palamut toplamak için bahçesinde bulunan meşe ağacına çıkan emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik, dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Çelik, tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. - BATMAN

Hasan Çelik, Batman, Sason, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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