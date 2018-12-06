Palamuttan sonra hamsi de yüz güldürüyor

06 Aralık 2018 Perşembe 15:20



06 Aralık 2018 Perşembe 15:20

Palamuttan sonra hamsi de yüz güldürüyorSamsun'da hamsi 8 liraSAMSUN - Bu sezon balıkçıların yüzünü güldüren Karadeniz, cömert davranmaya devam ediyor. 1 Eylül itibariyle açılan balık sezonu, palamudun ardından hamsiyle yüz güldürmeye devam ediyor. Karadeniz'deki palamut bolluğu yerini hamsi bolluğuna bıraktı. İlk çıktığı zamanlarda kilosu 15-20 lira arasında satılan hamsi bugünlerde 8 liradan satışa sunuluyor.Vatandaşların et veya tavuk yerine balık tercih ettiğini dile getiren Onurcan Köse, "Balık çok ucuz. Hamsinin kilosunu 8 liradan satıyoruz. 2 kilo hamsiyi de 15 liradan satıyoruz. Vatandaşların balığa ilgisi devam ediyor. Tavuk ve et fiyatları çok yüksek. Bunun için de vatandaşlar balığa yönelmeyi seçiyor. Palamut sezonu güzel geçti. Hamsi sezonu da güzel geçiyor. Vatandaşlar bol bol balık yiyor" dedi."En ucuz yiyecek balık"Balığa olan ilginin daha da fazla olması gerektiğini belirten Kadir Topal, "Balık bu sene oldukça bol ama vatandaşlar pek rağbet etmiyor. Bunu anlamıyoruz. Hamsi bazen 5 ya da 7 liradan satılıyor. Hala almak için düşünüyorlar. Şu anda en ucuz yiyecek balık. Bu fiyatlara göre satışlarımız durgun geçiyor. İlginin biraz daha fazla olmasını bekliyoruz. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz. Çünkü balık, sağlık demektir" diye konuştu.Balık fiyatları hakkında bilgi veren Adil Yaşar ise, "Bu sene balık sezonu oldukça bereketli geçiyor. Şu anda mezgitin kilosu 10, barbunun kilosu 15, çinekopun kilosu 25, hamsinin kilosu 8 ve istavritin kilosu da 5 liradan satılıyor" şeklinde konuştu.Bazı vatandaşlar, balık fiyatlarının diğer tüketim gıdalarına göre ucuz olduğunu savunurken, bazı vatandaşlar ise fiyatların daha da aşağılarda olması gerektiğini söylediler.