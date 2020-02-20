Haberler » Ekonomi » Palamutun yokluğunda vatandaş hamsiye doydu - Ekonomi

Palamutun yokluğunda vatandaş hamsiye doydu

Zonguldak'ta palamutun yokluğunda tezgahları hamsi doldurdu.

20.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:22Palamutun yokluğunda vatandaş hamsiye doydu
'ta palamutun yokluğunda tezgahları hamsi doldurdu.

Tezgahlarda Mezgit 25 TL, İstavrit 25 TL, Somon 35 TL ve Hamsi ise 15 TL olarak yer aldı. Zonguldaklı Balıkçı Kemal Özçep, fiyatların normal olduğunu söyleyerek, bu sezon palamutun yokluğunda vatandaşın hamsiye doyduğunu söyledi.

Balıkçı Kemal Özçep, bu sezon halkın hamsiye doyduğunu söyleyerek, "Bu sezon hamsiye gerçekten doyduk. Bazıları yok dese de halkımız hamsiye doydu. Bence palamutta dert yanmalıyız. Bu sezon neredeyse tezgahlarda hiç palamut yoktu. İnşallah seneye de palamudun fazla olacağını düşünüyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 18:00:58