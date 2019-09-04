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Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla yatırımları değerlendirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye çalışmaları hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirerek planlanan takvim içeresinde yatırımların tamamlanacağını söyledi.

04.09.2019 10:53 Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla yatırımları değerlendirdi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye çalışmaları hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirerek planlanan takvim içeresinde yatırımların tamamlanacağını söyledi.

Başkan yardımcıları ile değerlendirme toplantısında alt yapı, asfalt, tarihi eserlerin onarımı, kentsel dönüşüm gibi fiziki yatırımlar yanında kültürel, sosyal, spor ve eğitimsel çalışmaların ele alındığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, başkan yardımcılarını tek tek dinleyerek tamamlanmış ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler aldı. "Melikgazi'nin geleceğini planlıyoruz" diyen, Başkan Dr. Palancıoğlu şunları kaydetti;

"İlçemiz genelinde halkımıza yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Yapmış olduğumuz bu toplantılarda birim hizmetlerimiz hakkında bilgiler alarak, yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın belediyemize dönük beklentilerini karşılamak ve hizmet üretmek için çalışmaktayız. Hizmette eşitlik prensibiyle her alanda yatırım yapıyor ve hizmette bulunuyoruz." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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