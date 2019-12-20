Haberler » Güncel » Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti - Haber

Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İldem semtindeki esnafı ziyaret etti.

20.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:26 Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İldem semtindeki esnafı ziyaret etti.
Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu bölgede yeni açılan iş yerlerini ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Melikgazi'nin gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirten Palancıoğlu,"Vatandaş ve esnafımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02   İsviçre'de 47 yıldır faaliyet gösteren nükleer santral kapatıldı - Haber
19:02   Kuzey Makedonya'daki Maarif Okulu'nda Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı - Haber
19:02   Konya'da oto lastik tamirhanesinde yangın çıktı - Haber
19:00   Antalya anadolu ateşi'nin gösterilerini yaptığı aspendos arena boşaltılıyor - Haber
19:00   Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 19:04:20