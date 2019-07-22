Haberler» Güncel» Haber

Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette ve yatırımlarda bütünlük önemli"

Kayseri'nin sanayisi, ticareti, sağlık kuruluşları, eğlence ve alış veriş merkezleri, kış sporları tesisleri ile Anadolu'nun Bölge şehri olduğunu belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kayseri Belediye Modeli ülkemiz için bir model oldu.

22.07.2019 14:55 Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette ve yatırımlarda bütünlük önemli"
Kayseri'nin sanayisi, ticareti, sağlık kuruluşları, eğlence ve alış veriş merkezleri, kış sporları tesisleri ile Anadolu'nun Bölge şehri olduğunu belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kayseri Belediye Modeli ülkemiz için bir model oldu. Çünkü hizmet ve yatırımlarda şehrin bir bütün olduğu planlanmaktadır. Bu bütünlük içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Farkı ilçeler de olsa sonuçta Kayseri il sınırları içerisinde yer almaktadır. Hele komşu ilçeler mutlaka hizmetlerinde bütünlük olmalıdır. Bütünlük ve tamamlayıcı hizmetler ile kalıcı ve gerçekçi yatırımlar yerine getirilmektedir" dedi.

İncesu Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ise Kayseri'de görev yapacağından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek "İki komşu ilçeden biri olan İncesu İlçesinde göreve başladım. Melikgazi Belediyesinin hemşerileri ile iç içe olmuş ve günün getirdiği teknolojik gelişmeler ile de bunu daha da güçlendirmiştir. Yapılan yatırım ve hizmetler bunun bir göstergesidir. Melikgazi Belediyesinin hizmet çıtası çok yüksek halkın beklentileri ve hizmet anlayışında farklılık var" diye konuştu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, İncesu, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:11   "Öğrencilerimiz istedikleri branşı güzelce araştırsın"
16:11   Hatay Reyhanlı BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
16:10   Sevgilisini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı
16:10   EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek
16:10   15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın...
16:09   Hedef 100 yer altı barajı
16:09   Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildi