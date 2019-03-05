Palancıoğlu'na Mimarsinan Şirintepe'de Sevgi Seli

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Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde vatandaşların sevgi seliyle karşılandı.31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına ara vermeyen Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Arık, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Keşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Mimarsinan Bahçelievler, Gökkent ve Şirintepeli vatandaşlarla buluştu.Şirintepe Sosyal Tesislerinde soğuk havaya rağmen coşkulu bir kalabalığın karşıladığı Başkan Palancıoğlu, 7'den 70'e her yaştan mahallelinin alkışları eşliğinde alana geldi.Burada sohbet havasındaki toplantının açılışında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, seçimlere dört haftanın kaldığını belirterek, "Başkan adayımız ve teşkilatımızla gidilmedik mahalle, sıkılmadık el bırakmamaya çalışıyoruz. Yerel seçimler sadece bir yerel seçim değildir. Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanının ülkemizin geleceği için yaptığı ittifakı anlatıyoruz." dedi.Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ise, coşkulu kalabalığın sık sık alkışlarla destek verdiği konuşmasında, soğuğa rağmen alanı dolduran vatandaşları görünce duygulandı. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'ye yakışacak şekilde en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını ifade ederek, 20 yıl ilçede görev yapan Memduh Büyükkılıç'a çalışmaları için teşekkür etti.Palancıoğlu, şehir plancısı ve harita mühendisi olduğunu anlatarak, Talas'ta beş yıl örnek çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Palancıoğlu, "Melikgazi'nin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalışacağız. Önemli olan rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, sağlık ve huzur içinde en iyi şekilde hizmeti sürdürmeyi nasip eylesin. Bizim önceliğimiz bu tür mahallelerde çalışmalara ağırlık vermek. Buranın ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek sizlere hizmet olarak sunacağız. Görüş, istek ve projeniz varsa 0532 058 77 60 nolu Whatsapp hattımıza iletebilirsiniz." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından vatandaşların bağrına bastığı Palancıoğlu, özçekim isteklerini de geri çevirmedi. - KAYSERİ