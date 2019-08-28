Haberler» Güncel» Haber

Palancıoğlu'ndan Mehmet Aydın Şerbetçioğlu'na tebrik

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kadın Ligleri ve Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevine getirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın Şerbetçioğlu'nu tebrik etti.

28.08.2019 16:07 Palancıoğlu'ndan Mehmet Aydın Şerbetçioğlu'na tebrik
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kadın Ligleri ve Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevine getirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın Şerbetçioğlu'nu tebrik etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, TBF'den yapılan açıklama sonrası yeni bir göreve atanan Mehmet Aydın Şerbetçioğlu'nun yeni görevi için şunları söyledi; "Çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin sağlıklı ilerlemesini sağlayacak en önemli faaliyetlerinden bir tanesi olan basketbol aynı zamanda dünya üzerindeki en popüler takım sporlarından biri. Biz her zaman sporun ve sporcunun yanında olan bir belediyeyiz. Tesislerimizde de salon sporlarına önem veriyor, buralarda başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Bütün sporcularımıza uygun çalışma ortamları sağlamak görevimiz. Kadın Ligleri ve Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Şerbetçioğlu'nu tebrik ediyor yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum." - KAYSERİ

basketbol, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:03   Akıllı telefon beklediği kargodan su ve keten tohumu geldi
18:03   Dha yurt bülteni -14
18:02   Otomobilin iki kamyonet arasında sıkıştığı kaza kamerada
18:00   Satterfield Resmen Türkiye'deki Görevini Başladı
18:00   Down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması
18:00   Husilerden Suudi Arabistan'daki askeri mevzilere saldırı
17:57   Diyarbakır tarımsal üretici birlikleri'nden vali güzeloğlu'na destek ziyareti