Palancıoğlu Yeniköy'de Site Toplantısında

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Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesinde bir sitede vatandaşlarla buluştu. Palancıoğlu bir proje daha açıklayarak, "Çocuklarımız için çaylarını yudumlayıp, ders çalışıp eğitim alabilecekleri 'Minyatür Kütüphane'ler açacağız" dedi.31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını hızla sürdüren Başkan Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi En Yapı Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, ilçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleri de katıldı.Toplantının açılışında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, "Yenikapı'da Türkiye'nin bekası için başlayan ittifakımız, bugün perçinleşerek devam etmekte. Bu anlamda AK Partili ve MHP'li kardeşlerimizle çalışacağımız 1,5 aylık döneme girdik. Bu seçimler sadece yerel bir seçim değil" dedi.Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, sözlerine Melikgazi'de 20 yıl hizmet eden Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek başladı. "Örnek olmaya, nitelikli işler yapmaya çalışan ve belediyelerin de mutfak olduğunu bilen birisiyim" diyen Başkan Palancıoğlu, "Özellikle Melikgazi'de ve Talas'ta karşılaştığımız olayları çözerek, bunların Türkiye genelinde de örnek alınacak çözümler olacağını düşünüyorum. O nedenle nasip olursa Melikgazi'de farklı işler yapacağız. Çocuklarımız için atölyeler kuracağız. İlk defa Türkiye'de belki bir belediye teknoloji takımı kuracak. Onların yeteneklerini ölçeceğimiz, kabiliyetlerine uygun eğitim vereceğimiz dallar olacak" ifadelerini kullandı.Kayseri Modeli belediyecilikte hizmet çıtasının yüksek olduğunu belirten Palancıoğlu, "Dolayısıyla bizler daha güzel işler yapacağız. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle, duasıyla Melikgazi'de güzel çalışmalara imza atacağız. Gençlerimize, ailemize sahip çıkmak için yapacağımız çalışmalarla inşallah örnek olacağız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'gönül belediyeciliği' tam da bize uyan ifade. Gönüllere dokunan, insanların yüzünü güldüren çalışmalar yapacağız" diye konuştu.Palancıoğlu, Talas'ta yaptığı çalışmalardan örnekler vererek şöyle konuştu:"Kadınlarımıza yönelik spor yapabildikleri, eğitim alabildikleri ve çocuklarını gönül rahatlığıyla saatlik bırakabildikleri merkez açtık. İnşallah bu tür projelerimizi yaygınlaştıracağız. Başka bir güzel projemiz daha var; nasip olursa gelir seviyesi düşük mahallelerden başlayarak cep kitaplığı şeklinde 'Minyatür Kütüphane' kuracağız. Çocuklarımız buraya gelip, sıcak çaylarımızı içecek, dersini çalışacak. Buralarda çeşitli eğitimleri vereceğimiz, kendilerini mıknatıs gibi çekeceğimiz imkanlar sağlanacak. Büyüklerimiz için çaylarını içip sohbet edecekleri, sazlı sözlü programların yer alacağı, birbirimizle kaynaşacağımız merkezler açacağız. Yani aileye, gençlere, topluma yönelik çalışmalarımız olacak. Nasıl Kayseri'de sosyal ve kültürel faaliyetler denildiğinde Talas akla geliyorsa, artık Melikgazi de gelecek." - KAYSERİ