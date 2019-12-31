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Palandöken: "2020 esnafımıza ve ülkemize bereket getirsin"

Yeni yılın esnaf ve sanatkar ile birlikte ülkemize bereket getirmesini dileyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2020'de ülkemizde ve dünya da huzur ve güvenin hakim olmasını diliyorum" dedi.

31.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01 Palandöken:
Yeni yılın esnaf ve sanatkar ile birlikte ülkemize bereket getirmesini dileyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2020'de ülkemizde ve dünya da huzur ve güvenin hakim olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıl mesajında özetle şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve milletimiz bakımından önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakıyor, yeni ümitlerle 2020 yılına giriyoruz. Her yıl olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımızın sesini duyurmaya çalıştığımız, ekonominin omurgası olan esnafımızın güçlenmesi için var gücümüzle mücadele ettiğimiz bir yılı geride bıraktık. Sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her şeyin üstesinden geldiğimiz bir yılı daha bitirdik. Yeni yılın başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm ülkemize bolluk, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini arzu ediyorum. Ülkemiz ve tüm dünya için huzurun, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarının daima sizlerle olmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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