Palandöken: "8 yılda zincir marketlerin sayısı yüzde 207 arttı"

Esnafın az sermaye ve bir dükkanıyla, yüksek sermaye ve binlerce mağazası olan zincir marketlere karşı ayakta duramadığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nasıl ki 100 kiloda birinin 50 kiloda biriyle güreşmesi hem etik dışı hem de haksızlıktır; esnafımızın da zincir marketlere karşı ayakta kalma çabası budur. Artık her sokağa, her mahalleye yan yana, karşı karşıya açılan ve haftanın 7 günü erken saatlerden geçe geç saatlere kadar açık olan zincir marketlerin açılış kapanış ve ülke geneline yayılmaları kurala bağlanmalı. Perakende Yasası ivedilikle güncellenmeli ve haftada bir gün zincir marketler kapalı olmalı" dedi.Zincir marketlerdeki orantısız büyümeye dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketler her geçen gün orantısız şekilde büyümeye devam ediyor. Öyle ki son 8 yılda; en az 5 şubesi olan zincir marketlerin mağaza sayısı yüzde 207, yerel zincirlerin yüzde 80, mağazaları en az üç coğrafi bölgeye yayılmış olan ulusal hiper ve süper market zincirlerin ise yüzde 81 arttı. Gıda perakendesinde 234 market zinciri toplam 34 bin 45 markete sahip" diye konuştu."Perakende Yasasıyla zincir marketler kurala bağlanmalı"Esnafın anayasada belirtildiği şekilde korunması gerektiğini ve bunun için de Perakende Yasasının güncellenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Palandöken, "Ulusal ve yerel zincir marketler haftanın 7 günü, sabah 8-9 akşam 9-10 çalışıyor. Her sokağa, her mahalleye yan yana, karşı karşıya açılıyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de beyaz eşyadan kırtasiyeye, konfeksiyondan bilgisayara kadar satmadıkları hiçbir ürün çeşidi yok. Sayı olarak esnafımız katbekat fazla fakat sermaye ve şube olarak aynı oranda da az. Nasıl ki 100 kiloda birisinin 50 kiloda birisiyle güreşmesi haksızlık olacaksa, ticari hayatta da esnafımızın zincir marketlerle başa çıkması beklenemez. Serbest piyasa fakat etik ve ticari ahlaka uygun bir ortam sağlanması için esnafımız Anayasamızda belirtilen şekilde korunmalı. Perakende Yasası ivedilikle güncellenerek zincir marketlerin açılış, kapanış, saat ve konumlarına düzenleme getirilmeli. Haftada 1 gün kapalı olmaları da esnafımız için önemli bir beklenti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA