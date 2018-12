Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar'dan 'Abdülhamid Anısına 22 Milyonluk Nikah Sarayı...

07 Aralık 2018 Cuma 16:59



Başkan Bulutlar'dan "Abdülhamid anısına 22 milyonluk nikah sarayı yaptırılıyor" haberine açıklama Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar : "II. Abdülhamit Han bizim göz bebeğimizdir. Maksatları bağcıyı dövmektir" ERZURUM - Erzurum 'un merkez ilçe Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ulusal basında yer alan 'Abdülhamid anısına 22 milyonluk nikah sarayı yaptırılıyor' başlıklı habere ilişkin basın açıklaması yaparak, "II. Abdülhamit Han bizim göz bebeğimizdir. Maksatları bağcıyı dövmektir" dedi. Bulutlar, söz konusu gazetelerin AK Parti'ye, AK Parti'li yöneticilere ve AK Parti iktidarlarınca atılan her adıma karşı sürekli bir hazımsızlık içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Aynı yayın organı sevimsiz tavrını bu kez de Abdulhamid Han Hazretleri'nin vefatının 100'üncü yılı anısına inşa ettirdiğimiz nikah sarayı projemiz üzerinden göstermiştir. Projemizi cennet mekan Abdulhamid Han anısına inşa etmiş olmak bizim için şereftir, onurdur, kıvançtır. Dadaşlar her şeyin en güzeline layıktır. Fakat ilgili yayın organının sergilediği bu tutum en hafif tabirle hadsizliktir" ifadelerini kullandı."Maksatları bağcıyı dövmektir" Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar , şunları kaydetti: "Haberin kurgulanış biçimi dahi, asıl maksadın üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu görmeye yetiyor. Bilinmelidir ki; bu projenin inşasına geçtiğimiz yıl başlanmış olup, bu yatırım sosyal belediyecilik anlamında atılmış çok önemli bir adımdır. Yapımı neredeyse bitmek üzere olan bu projeyle belediyemiz evlenecek olan gençlerin ve bu gençlerin ailelerinin sırtına yüklenecek mali yükü hafifletmeyi amaçlamıştır. Art niyet taşıdığı apaçık olan bu haberi kurgulayanlar, keşke bu projeyle eş zamanlı olarak evlenecek düşük gelirli çiftlerin gelinlik ve bindallı ihtiyaçlarını karşıladığımızdan da bahsedilseydi. Keşke yaptığımız yeni hizmet binasını, Recep Tayip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi, İkinci Kültür Merkezini, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, Erzurum'un ilk ve Tek Engelsiz Yaşam Merkezini, 40'a aşkın konuk evini, yaptığımız 90'nın üzerindeki parklarımızı da gündemlerine getirseydiler. Fakat objektif, tarafsız ve kamu yararını gözetmek gibi kaygılardan uzak olan söz konusu yayın organı, her zaman olduğu gibi kendine yakışanı yine yapmış ve milletimizin değerlerini aşağılamaktan geri durmamıştır. Belli ki, gazetenin yayın politikasını oluşturan zihniyet, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yeniden AK Parti krizine tutulmuş, bunu da AK Parti'ye ve milletin ortak değerlerine sahip çıktığı için AK Partili belediyelere saldırarak açıkça ortaya koymuştur." Başkan Orhan Bulutlar, II. Abdülhamit Han tarafından Erzurum'a kazandırılan eserleri şöyle sıraladı: Mareşal Çakmak Hastanesi, Erzurum Numune Hastanesi, Erzurum Lisesi, Erzurum Adliyesi , Askeri Kışlalar, Erzurum Sibyan Mektebi, Erzurum İnas Rüştiyesi, Erzurum Mektebi İptidaisi, Erzurum merkez yollar. Başkan Bulutlar, "Bu hizmetlere ve yatırımların tamamı cennet mekan Abdulhamid Han tarafından şehrimize kazandırılmıştır" dedi.