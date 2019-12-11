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Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çalışmaları hakkında bilgi verdi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yapılan çalışmalar ve hizmete geçirilmesi hedeflenen projeler hakkında bilgi verdi.

11.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çalışmaları hakkında bilgi verdi
Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yapılan çalışmalar ve hizmete geçirilmesi hedeflenen projeler hakkında bilgi verdi.
Belediyenin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Sunar, ilçe merkezinde göreve geldikleri günden itibaren yaptıklarını anlattı.
Sunar, semtindeki birinci ve ikinci marketlerin yerine yapılacak olan projenin esnafı mağdur etmeden hayata geçirileceğini aktardı.
Göreve geldiği günden itibaren ekip olarak şevk ve azimle çalıştıklarını ifade eden Sunar, şöyle konuştu:
"İlçemizde bulunan camilerin bakım ve onarımlarından, temizlenmesine kadar tamamını elden geçirdik. Özelikle camilerin ortak kullanım alanlarının bakımına önem gösterdik. Çünkü bu alanda ilçede önemli eksiklikler vardı. Mahallelerimizde hem engelli, hem de diğer vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıklarımızın taktir toplaması bizleri onure etti. Her gittiğimiz yerde çiçekle karşılanmamız taktir edilmemiz bizim çalışma azmimizi artıyor. Yenişehir semtindeki birinci ve ikinci marketlerin olduğu alana yapılacak olan proje hayata geçirilirken esnafımız oluşturulacak alanda konteynerle de işlerine devam edecekler. Yani proje hayata geçirilirken esnaf da bir yandan işlerine devam edecek."
Sunar, ilçede bulunan ve yapım tarihleri eski olan konutlarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Muhammet Sunar, Palandöken, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

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