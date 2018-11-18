Palandöken Belediyesi, Deplasman da Fırtına Gibi Esti

Birinci Lig'de mücadele eden Palandöken Belediyespor voleybol
takımı konuk olduğu Sorgun Belediyespor
ile oynadığı maçtan 3-0 galip ayrılarak 3 puanı sahibi oldu. Yozgat Rıza Kayaalp
Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti başa baş mücadeleye sahne olurken karşılık sayılarla Palandöken Belediye Spor ilk seti 24- 26 kazanmasını bildi.
Palandöken Belediyespor temposunu yükseltti ve art arda kazandığı sayılarla ikinci seti 19-25 alarak durumu 2-0 yaptı.
Üçüncü sete fırtına gibi başlayan Palandöken Belediyespor, üstünlüğünü koruyup seti 18-25 kazanarak maçı 3-0 kazanmasını bildi.
Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı B gurubun da liderliğini koruyarak Efeler ligi için bir engeli daha aştı. - ERZURUM
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18 Kasım 2018 Pazar 11:39