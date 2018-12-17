Palandöken Belediyesi'nin İkinci Kültür Merkezi Göz Kamaştırıyor

Palandöken
Belediyesinin inşa ettiği İkinci Kültür Merkezi tam bir görsel tasarım harikasına dönüşen devasa yapı, dış cephe kaplamalarının da yapılmasıyla birlikte göz kamaştırmaya başladı.
Palandöken Belediyesi'nin prestiji projelerinden birisi olan ikinci Kültür Merkezi, göz kırpmaya başladı. Tam bir görsel tasarım harikasına dönüşen devasa yapı, dış cephe kaplamalarının da yapılmasıyla birlikte göz kamaştırmaya başladı. Palandöken Belediye Başkanı Orhan
Bulutlar, ilkini Yunus Emre'de açtıkları ve adeta bir okula dönüşen Recep Tayyip Erdoğan
Kültür ve Spor Merkezi yatırımını, Yıldızkent'te hizmete açacakları ikinci Kültür Merkezi ile taçlandıracaklarını söyledi.
Başkan Bulutlar, borçsuz-harçsız ve tamamen belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yaptırıldığının altını çizdiği Kültür Merkezi'nin Palandöken ilçesinin vitrini olacağını belirterek, "Projemizi hayata geçirdik, inşaatı tamamlandı, dış cephe kaplamaları giydirildi. İkinci Kültür merkezimiz şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Yıldızkent'te konuşlandırılan ikinci Kültür Merkezi'nin "çok amaçlı" bir nitelik taşıdığını dile getiren Başkan Bulutlar, "Kültür merkezimizde konferans salonumuz da olacak, olimpik yüzme havuzumuz da. İçerisinde derslik ve atölyeler de bulunacak, hamam, sauna ve fitnes merkezi de. Kısaca kültür merkezimiz, ilçe sakinlerimizin her türlü ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak tasarlandı ve ilçemizin gülen yüzü olacak" diye konuştu.
Kültür Merkezi'nin kapsamı kadar, görsel ihtişamıyla da göz kamaştıracağını dile getiren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar
, "İlçemizde hayata geçirdiğimiz diğer yatırım projelerimiz gibi, kültür merkezimiz de tam bir tasarım harikası oldu. Modern mimarinin en güzel örnekleri bu binada sergilendi. Çünkü ilçemiz Palandöken sürekli gelişip büyüyen bir ilçe. Böyle bir ilçeye de, böylesine modern ve estetik yatırımlar yakışır. İlçe insanımıza dadaşımıza en iyisi yakışır diye en iyisini yaptık." şeklinde konuştu.
Palandöken Belediyesi'nin bugüne kadar hayata geçirdiği her projede olduğu gibi, ikinci kültür merkezinde de, belediyenin kendi öz kaynaklarının kullanıldığını ve kesinlikle borçlanılmadığını vurgulayan Bulutlar, "Son iki yıl içerisinde Palandöken ilçemize ikinci kültür merkezimizi, belediye hizmet binamızı, ilçe emniyet müdürlüğü binamızı ve nikah sarayımızı kazandırmış olacağız. Bu yatırımların tamamı eksiksiz bir biçimde hayata geçirildi, geçiriliyor. Hiçbir kuruma da borçlanmış değiliz. Belediyemizin kendi kaynakları bu devasa yatırımları hayata geçirmek için fazlasıyla yetiyor. Açılışlarını da inşallah sırasıyla yapacağımız bu yatırımlarımız, ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ERZURUM
Murat Orhan,Palandöken
Kaynak: İHA