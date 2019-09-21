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Palandöken Belediyesi Spor Kulübü yine gururlandırdı

Son zamanlarda gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Palandöken Belediyesi Spor Kulübü, Boks branşında yine bir başarıya imza attı.

21.09.2019 14:31Palandöken Belediyesi Spor Kulübü yine gururlandırdı
Son zamanlarda gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Palandöken Belediyesi Spor Kulübü, Boks branşında yine bir başarıya imza attı. Bilecik'te 63 ilden 400 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında Davut Saydam Türkiye Şampiyonu olurken, Emre Cebe ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Kulübün aldığı başarıları değerlendiren Kulüp Başkanı Milli Takım Başantrenörü Gürkan Sönmez, Palandöken Belediyesi Spor Kulübünün ülke sporuna önemli hizmetler veren bir çatı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Palandöken Belediyesi Spor Kulübü olarak sporcularımızın başarıları bizleri çok gururlandırıyor. Boksta Türkiye şampiyonalarında önemli başarılar elde ediyoruz. Son olarak Bilecik'te yapılan turnuvada Davut Saydam Türkiye Şampiyonu olurken diğer sporcumuz Emre Cebe'de üçüncülük başarısını elde etti. Bu kulüp Türk sporuna hizmet vermeyi hedefleyen bir kulüp. Özellikle alt yapıdan bölgemizde şehrimizde tespit ettiğimiz yetenekleri çıkarmak için önemli çalışmalarımız var. Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar'da kulübümüze büyük katkılar sağlıyor. Kendilerinin de destekleriyle daha güzel başarılara imza atmak için mücadele etmeye devam ediyoruz. Sporcularımızı kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Palandöken, Türkiye, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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