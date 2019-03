Palandöken Belediyespor Evinde Son Maçını Güle Oynaya Kazandı

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B Grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor voleybol erkek takımı, kendi sahasında oynadığı son müsabakada rakibi Rize Fındıklıspor'u set vermeyerek 3-0 yendi.Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B Grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor, Fındıklıspor'la karşılaştı. Maçtan önce her iki takımda İl Jandarma Komutanlığın hazırladığı "180 Yıldır Jandarma Her Zaman Yanınızda" pankartıyla spor severlere poz verdi. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu'nda son maçında çok sayıda taraftar izledi. Rakibine set vermeyen Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Fındıklıspor'u 3-0 yendi. Palandöken Belediye sporun üstünlüğü setlere de yansıdı. Birinci set 25-17, ikinci set 25- 13 ve üçüncü set 25-18 sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Palandöken Belediyespor Teknik direktörü Aykut Lale, maçın önemini bildiklerini ve sahadan galip ayrılmak için iyi bir mücadele verdiklerini belirterek, "Maç oynanırken salonda bulunan seyircimizin desteği bizi daha da kuvvetlendirdi. Maçı taraftarımızın büyük desteği ile kazandık. Aldığımız bu galibiyet bizi çok mutlu etti. Artık önümüzde 2 maç kaldı hafta sonu Cumartesi Payas Bld.2011 ve Pazar günü Hatay B.Şehir Belediyespor la oynayacağımız maçla da B grubunu lider olarak sezonu bitireceğiz "dedi.Palandöken Belediye Başkanı ve Kulübün onursal Başkanı Orhan Bulutlar ise," Sezon başından beri söylediğimiz gibi iyi takım olduğumuzu ispatladık. Bugün alınan galibiyetle sezonu lider olarak kapatarak Play Off maçlarına avantajlı gideceğiz. Bu başarıdan dolayı Oyuncularımızı ve teknik ekibi kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM