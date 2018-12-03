Palandöken Belediyespor Liderliği Sevdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:29



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:29

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligde mücadele eden Palandöken Belediyespor, deplasman da konuk olduğu Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti.Ankara Beştepe Kapalı spor salonunda oynanan mücadeleye kontrollü başlayan Filenin Kartalları ilk seti 18-25 alarak seride 1-0 öne geçti. 2. Sete hızlı başlayan Palandökenin Kartalları ikinci seti ise 22 -25 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı. 3. Sette etkili bir oyun sergileyen Palandöken Belediyspor voleybol takımı seti 20-25- alarak seride 3-0 yaparak 3 puanın sahibi oldu. Alınan bu galibiyetle Palandöken Belediyespor Voleybol Takımı ligdeki üstünlüğünü ve liderliğini korumasını bildi.Palandöken Belediyespor'un Cumartesi günü saat 14.00'de Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonun da oynayacağı Payas Belediye 2011 takımıyla karşılaşacak. - ERZURUM