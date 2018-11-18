Palandöken Belediyespor Ligdeki Liderliğini Korudu

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler B Grubu takımı Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.<br><br>Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk seti Palandöken Belediyespor'un 24- 26 üstünlüğüyle tamamlandı.<br><br>Sorgun Belediyespor karşısında ikinci seti 19-25, üçüncü seti ise 18-25 sayı ile önde bitiren Palandöken Belediyespor, müsabakayı 3-0 kazandı.<br><br>Palandöken Belediyespor aldığı 3 puanla, grubundaki liderliğini korudu.