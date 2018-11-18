18 Kasım 2018, 13:11
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Palandöken Belediyespor Ligdeki Liderliğini Korudu

Palandöken Belediyespor Ligdeki Liderliğini Korudu

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler B Grubu takımı Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler B Grubu takımı Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk seti Palandöken Belediyespor'un 24- 26 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sorgun Belediyespor karşısında ikinci seti 19-25, üçüncü seti ise 18-25 sayı ile önde bitiren Palandöken Belediyespor, müsabakayı 3-0 kazandı.

Palandöken Belediyespor aldığı 3 puanla, grubundaki liderliğini korudu. Türkiye Voleybol Federasyonu,Sorgun Belediyespor,Palandöken,Palandöken Belediyespor
18 Kasım 2018 Pazar 13:11



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