Palandöken: "Bir yılda esnaf ve sanatkar sayısı 37 bin 988 arttı"

Esnaf ve sanatkar sayısının 2019 yıl sonu itibariyle 1 milyon 791 bin 201 olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar sayısı 2019'da bir önceki yıla göre 37 bin 988 artarken, bu esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yeri sayısı da bir önceki yıla göre 40 bin 809 artış gösterdi" dedi.



Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri açılış ve kapanışlarının bir önceki yıla göre arttığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, 2019 yılında 238 bin 416 iş yeri açıldı. Bir önceki yıla göre iş yeri açılışları yüzde 3,9 arttı. Öte yandan 2019 yılında 114 bin 977 iş yeri de kapandı. İş yeri kapanışları bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı" diye konuştu.



"En fazla iş yeri açılışı ve kapanışı İstanbul'da gerçekleşti"



En fazla iş yeri açılan ve kapanan illerin başında İstanbul'un geldiğini söyleyen Palandöken, "2019 yılı boyunca iş yeri açılışının en fazla olduğu iller 27 bin 761 ile İstanbul, 15 bin 253 ile İzmir, 13 bin 643 ile Ankara, 12 bin 130 ile Antalya ve 9 bin 634 ile Bursa oldu. İş yeri açılışının en az olduğu iller ise 126 ile Ardahan, 139 ile Bayburt, 251 ile 251 ile Tunceli ve 359 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti. Öte yandan, 2019 yılı boyunca iş yeri kapanışının en fazla olduğu iller, 9 bin 414 ile İstanbul, 7 bin 187 ile İzmir, 5 bin 851 ile Antalya ve 4 bin 897 ile Mersin oldu. İş yeri kapanışının en az olduğu iller ise 95 ile Kilis, 126 ile Ardahan, 139 ile Bayburt, 191 ile Şırnak ve 251 ile Tunceli olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA