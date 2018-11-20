Palandöken: "Çocuk İşçiliği ile Kararlılıkla Mücadele Ediyoruz"

Konfederasyon olarak çocuk işçiliği ile kararlı bir mücadele sürdürdüklerini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Çalıştay ile çocuk işçiliğine dair tüm tarafları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Biz kendi öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz" dedi.
"Bin 500 çalışan ve yöneticiyle farkındalık eğitimleri verdik"
2018 yılının çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edilmesiyle birlikte, 23 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen törenle Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu'na Konfederasyon ve alt teşkilatı adına imza atan Palandöken, "2018 yılını Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan eden Başbakanlık
Genelgesi doğrultusunda, Konfederasyonumuz ile Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nı yürütmektedir. TESK ve UNICEF arasındaki işbirliğinin temel amacı, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamaktır. Geride kalan 10 ayda programın hedef illeri olan Ankara
, Adana
, Gaziantep
, Hatay
, İzmir
, Malatya
, Manisa
, Mersin
, Ordu
ve Şanlıurfa
'da bin 500 çalışan ve yöneticiye çocuk işçiliği konusunda farkındalık eğitimleri verdik. Son bir aydır da esnaf ve sanatkarı bilgilendirmek amacıyla başladığımız iş yeri ziyaretleri kapsamında da 100 işletmeye ulaştık. Biz esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak, çocuklarımızın mesleki eğitim almasının, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitimi ile pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini almaktadırlar. Böylece çocuklarımız bir yandan çocukluklarının gereği olarak eğitimlerine devam ederken, bir yandan da meslek öğrenmektedirler. Çocuklarının meslek öğrenmesini isteyen ailelerimiz ustalarımıza güvensinler" diye konuştu.
"Çocuk işçiliği ile mücadele için daha fazla yol kat etmek gerek"
22-23 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Program Çalıştayı ile çocuk işçiliğine dair tüm tarafları bir araya getirmeyi hedeflediklerini anlatan Palandöken, "Biz kendi öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. İDDG'lerimiz ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu sistemde ne yazık ki aksayan yönler var. İşte bu yönleri ortaya koyup, çözümleri değerlendirmek amacıyla bu çalıştayı düzenliyoruz. Çocuk işçiliği konusunda sağlıklı bir çalışma yürütülebilmesi için istatistik çalışmalarının yapılması çok önemli. 2012 yılından bu yana çocuk işçiliğine dair hiçbir istatistik çalışması yok. Sorunu iyi analiz edebilmek için TÜİK
'ten bu çalışmayı kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Öte yandan tüm tarafların ve ailelerin el ele verip çocuk işçiliği ile mücadelede yol kat etmek için daha yoğun bir çaba gerekiyor" şeklinde konuştu.
TESK & UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı İDDG Çalıştayı 22 Kasım 2018 Perşembe
günü saat 9.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak ve 23 Kasım 2018 Cuma günü sona erecek. - ANKARA