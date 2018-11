Palandöken'de 1 Aralık'ta Pistler Açılıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:20



29 Kasım 2018 Perşembe 10:20

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Erzurum 'daki Palandöken , 1 Aralık 'ta düzenlenecek açılış töreni ile sezona 'merhaba' diyecek. Gündüzleri yağan doğal karın üzerine geceleri suni kar yağdırılan Palandöken'de hazırlıklar tamamlanıyor. Palandöken'deki otelciler, kayağı özleyenleri 1 Aralık'ta Erzurum'a davet etti.IŞIKLANDIRILMIŞ PİSTLER Türkiye 'de kayak sezonun Palandöken'de başlayıp yine Palandöken'de sona erdiğini söyleyen Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Türkiye'nin en uç noktasında bile olsanız, uçakla 1.5 saatte Paladöken kayak merkezindesiniz. Havalimanı ile Palandöken 10 dakika, şehir merkezi ise sadece 5 dakika uzaklıkta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta sezonu açıyoruz. Kayak ve snowboard yapmayı sevenleri Palandöken'e davet ediyoruz. Palandöken'e gelenler ışıklandırılmış pistler sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Kayağın zevki Palandöken'de bir başkadır. Yakıcı güneşi, doğası, kristal karı, otellerin sunduğu imkanlar, şehrin tarihi yapısı, kaplıcaları, kayakla atlama kulesi, buz hokeyi salonları herşey tatilcilerin hizmetinde" diye konuştu.TESİSLER SON MODEL Hollanda ve Almanya 'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından gelen tatilcilerin Palandöken'i tıka basa doldurduğunu sözlerine ekleyen Güney, "Palandöken'de en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist var. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF 2017'ye ev sahipliği yapan Palandöken'de tüm mekanik tesis yenilendi. Burada tatil yapmak bir ayrıcalıktır. Palandöken'e her yıl olduğu gibi bu yıl da rağbet olacaktır. Palandöken'e hiç kar yağmasa bile suni karlama sisteminin yapıldığı 21 pist her zaman açık olacak" dedi.VALİ OKAY MEMİŞ TWEET ATTIErzurum Valisi Okay Memiş de Palandöken'in 1 Aralık'ta kapılarını açacağını sosyal meydyadan duyurdu. Vali Memiş attığı tweetde şunları söyledi: "Biz kış turizminin başkenti olmaya hazırız. 1 Aralık'ta sezanu açıyoruz. Buradan herkesi Erzurum'a, Palandöken'e davet ediyoruz. 45 kilometrelik kayak pisti olan Paladöken'de ortalama bir vatanadaşımız dahi rahatlıkla kayak yapabilir."- Erzurum