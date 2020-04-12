Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Palandöken'de 1 milyon 800 bin litre dezenfektan kullanıldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında 1 milyon 800 bin litre dezenfektan kullanıldı.

12.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:40
Palandöken'de 1 milyon 800 bin litre dezenfektan kullanıldı
Erzurum 'un Palandöken ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında 1 milyon 800 bin litre dezenfektan kullanıldı.
Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.
İlçe genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim eden belediye ekipleri, iş yerlerinde de denetim yaptı.
10 bin 730 noktada dezenfeksiyon yapıldı
Aldıkları eğitimin ardından 16 Mart'ta ilçede dezenfeksiyona başlayan belediye ekipleri, halkın yoğun kullandığı yaşam alanlarını; okul, cami, Kuran kursu ve kamu kurumlarının tamamını dezenfekte etti.
İlçedeki 91 park ve bahçenin tamamını temizleyen, 10 bin 730 noktayı dezenfekte eden ekipler, 16 Mart'tan bugüne ilçenin yüzde 95'lik bölümünde dezenfeksiyonu tamamladı, toplam 28,5 ton dezenfektan kullandı.
Süpürge aracı ve tankerlere çamaşır suyu ve köpük ilave ederek yollarda temizlik yapan belediye ekipleri, 1 milyon 800 bin litre dezenfektanı, cadde ve sokak yıkamasında kullandı.
60 yaş üzeri bireyler, engelliler ve kronik rahatsızlığı bulunanlara hizmet veren Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ise bugüne kadar 4 bin 500 kişinin ihtiyacını karşıladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Palandöken, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› Güncel ››Palandöken'de 1 milyon 800 bin litre dezenfektan kullanıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:07: Son Dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi - Haber 19:04: Evde kalan mahalle sakinlerine balkondan moral konseri veriyor - Haber 19:00: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDI GÖZALTINA ALINDI - Haber 19:00: Denizli'de yüksekten düşen kişi yaralandı - Haber 18:58: Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber