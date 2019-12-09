Haberler » Güncel » Palandöken'de FIS Cup heyecanı - Haber

Palandöken'de FIS Cup heyecanı

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, bu sene Türkiye'de, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak.

09.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:50Palandöken'de FIS Cup heyecanı
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, bu sene 'de, Erzurum Kayak Merkezi'nde yapılacak.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek müsabaka, merhum Murat Dedeman'ın adıyla düzenlenecek. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getirecek müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapacak.
ULUSLARARASI KAYAKÇILAR PALANDÖKEN'DE YARIŞACAK
Doğal yapısı, kar kalitesi ve gece kayağı ile dikkat çeken pist, ilk olarak 17-20 Aralık tarihleri arasında, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen FIS Cup müsabakasına ev sahipliği yapacak. Türkiye dahil 9 ülkeden toplam 60 sporcunun mücadele edeceği, 4 gün sürecek müsabaka, ilk 2 gün slalom, son 2 gün ise büyük slalom olarak yapılacak.
(İHA)

Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46 Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması - Haber
17:45 AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Kırıkhan'da - Haber
17:45 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Haber
17:40 Gürsulular "Kendi Öykümüz" seminerinde buluştu - Haber
17:40 Kaymakam Alkan'dan hasta ziyareti - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:52:01