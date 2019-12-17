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Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzurum'da bulunan Palandöken'de, gün batımı esnasında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşların ilgisini çekiyor.

17.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:06

'nin gözde kayak merkezlerinden 'de, gün batımı esnasında ortaya çıkan insan silüeti ilgi çekiyor.
Her yıl binlerce yerli, yabancı turisti ağırlayan ve toplam 100 kilometreyi bulan pistleriyle ön plana çıkan Palandöken'in yeni yüzü akşam saatlerinde beliren silüet olacak.

AKŞAM SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkarken silüeti fark eden Muhammet Özgür, silüeti görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.
Yıllardır kayak merkezine geldiğini belirten Özgür, "Ben yeni fark ettim ama dikkatli bakınca insan silüeti bu saatlerde ortaya çıkıyor." dedi.

"FARKLI BİR GÜZELLİK ORTAYA ÇIKARMIŞ"

Silüetin kış mevsiminde ortaya çıktığını ifade eden Fatih Taysi ise Palandöken'e çıkan herkesin dikkatlice bakması halinde silüeti görebileceğini dile getirdi. Kar üstüne yansıyan silüetin kayak merkezine ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Taysi, "İlk başta silüete bakınca herkes gibi şaşırdım. Silüetin karın üstüne yansıması farklı bir güzellik ortaya çıkarmış." diye konuştu.

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti

Muhammet Özgür, Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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