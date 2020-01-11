Haberler » kultur-sanat » Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu - Haberler

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.

11.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:20
Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, 'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'de yoğunluk oluşturdu.
Kar kalınlığının 48 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi, hafta içinde ve sonunda çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.
Sezonun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksever, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Amatör ve profesyonel pistlerde, genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak pistlerinde renkli görüntüler oluştu.
Canlı müziğin yanı sıra birçok etkinliğin düzenlendiği merkezde ziyaretçiler, gönüllerince eğlendi.
Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA


kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

17:40  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı - Haberler
17:37  Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi - Haberler
17:37  Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler neler? - Haberler
17:37  Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada - Haberler
17:30  Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor - Haberler
17:05  İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil - Haberler
16:26  Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var - Haberler
16:25  Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız - Haberler
16:21  Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü - Haberler
11.01.2020 17:47:45