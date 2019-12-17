Palandöken'de kar üstünde bisiklet keyfi

ERZURUM'daki Palandöken Dağı'na bisikletleriyle çıkan DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kayakçıların kullandığı 7 kilometrelik pistten pedal çevirerek indi. Palandöken'de yapılan faaliyetleri her geçen gün daha da çeşitlendirdiklerini söyleyen DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "Karda bisiklet sürmenin keyfini herkes yaşamalı" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki kulüp binasından saat 09.30'da toplanarak Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan sporcular, 2 bin 200 metredeki gondol istasyonun yanındaki teleferiğe bisikletleriyle bindi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 metresine kadar çıkan bisikletli 8 genç, vadi içerisinde 7 kilometre uzunluğundaki A-1 kayak pistinden karda pedal çevirerek inişe geçti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Palandöken'de, yaklaşık 15 dakika süren iniş sırasında büyük bir adrenalin yükleyen gençler, çığlıklar atarak turu tamamladı.

Palandöken'de yapılan faaliyetleri her geçen gün daha çeşitlendirdiklerini söyleyen DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin şunları söyledi: