Haberler » Güncel » Palandöken'de kar yağışı beklentisi - Haber

Palandöken'de kar yağışı beklentisi

TÜRKİYE'de kayak turizminin kalbi olan Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıllara oranla az kar yağması, sezon öncesi otel işletmecilerini suni kar üretimine yönlendirdi.

28.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:51Palandöken'de kar yağışı beklentisi

TÜRKİYE'de kayak turizminin kalbi olan Kayak Merkezi'ne geçen yıllara oranla az kar yağması, sezon öncesi otel işletmecilerini suni kar üretimine yönlendirdi. Hafta sonu kar yağacağının belirtilmesi işletmecileri sevindirdi.

Palandöken'deki Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney,  geçen yıla oranla  bu yıl kar yağışının az olduğunu belirtti. Güney, "Sezon açılışına az bir zaman kaldı. Tüm oteller sezona hazır. Karın az olması nedeniyle düğmeye basıldı ve otellere ait suni kar yapma makineleri çalıştırıldı. Meteorolojinin de açıklamasına göre hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Kayak sezonu ve yılbaşı için rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Erzurum'a hiç kar yağmasa bile suni kar yapma makineleri sayesinde pistler karla doldurulabiliyor" diye konuştu.



Kayak Merkezi, Palandöken, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:49 Oda Müziğinde "şifa"gecesi
17:49 Erdoğan'a Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'in Güven Mektubu
17:48 Siber Güvenlik Lisesi için çalışmalar başladı
17:48 Tekirdağ'da "Trakya Bölgesinin Çevre Sorunları" paneli düzenlendi
17:48 (FENER RUM PATRİĞİ'NİN EVİNE IŞIĞI YANMADIĞI İÇİN GİRMİŞLER
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
12:05 Belediye Başkanı Kaplan, çocuklar için bizzat mesai harcıyor
20:50 Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
19:35 Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım
28.11.2019 17:50:12