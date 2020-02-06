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Palandöken'de kayakseverlere şiddetli rüzgar engeli

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle kayakseverler pistlere çıkamadı.

06.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:32Palandöken'de kayakseverlere şiddetli rüzgar engeli
'nin önemli kayak merkezlerinden 'de, 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle kayakseverler pistlere çıkamadı.
Ejder3200 AŞ'den yapılan açıklamada, Palandöken'de etkisini sürdüren şiddetli rüzgarın oluşturabileceği tehlike nedeniyle pistlerdeki hizmete dün, gün boyunca mecburen ara verildiği aktarıldı.
Telesiyej ve teleferik sistemlerinin, vatandaşların güvenliği için 50 kilometrenin üzerinde esen rüzgarda çalıştırılmadığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Palandöken'de en az 91,44 kilometre olmak üzere zaman zaman 120 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Ejder3200 ailesi olarak vatandaşlarımızın güvenliğine son derece önem verdiğimiz için tesislerimizi bugün de açamıyoruz."
Olumsuz hava koşulları yüzünden kayakseverlerin pistlere çıkamadığı Palandöken'de, 1996'da çığ olayında hayatını kaybeden 6 milli sporcu anısına bugün Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılması planlanan "Kaybettiğimiz Altı Kardelen Alp Disiplini" müsabakaları da ertelendi.

Palandöken, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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