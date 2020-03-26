Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Palandöken'de Koronavirüs ile topyekûn mücadele

Palandöken Belediyesi 26 mahallede bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

26.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:46
Palandöken'de Koronavirüs ile topyekûn mücadele
Palandöken Belediyesi 26 mahallede bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Palandöken Belediyesi ekipleri kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. 26 mahallede yürütülen temizlik çalışmalarıyla Palandöken, daha steril hale getiriliyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçenin her noktasında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüklerini belirterek, Palandökenlilerin hijyenik ve çok daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz, özveri ve gayretle çalıştıklarını söyledi. Başkan Sunar, "İlçemizde 26 mahallemizde bahar temizliği çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Karla mücadelede yürüttükleri çalışmalarla kış mevsiminde takdirleri üzerlerine toplayan ekiplerimiz, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte aynı özveri ve gayretle temizlik çalışmalarını yürütüyor. İlçe sakinlerimize daha hijyenik ve sağlıklı bir ortam sunmak için mesai kavramı tanımaksızın çalışıyoruz." diye konuştu

KIRSALDAKİ MAHALLELER DAHİL, İLÇENİN HER NOKTASINDA DEZENFEKSİYON

İlçede etkin bir şekilde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarına da dikkat toplayan Başkan Sunar, 15 farklı ekiple dezenfeksiyon işlemlerinin kırsaldaki mahalleler de dahil olmak üzere ilçenin her noktasında yürütüldüğünü kayda geçti. Başkan Sunar, "Öncelik olarak, vatandaşlarımızın yoğun olduğu sosyal alanlar, Okullar, Camiler, Spor tesisleri, duraklar, Park ve bahçelerde dezenfeksiyon işlemlerimize başladık ve ilçemizdeki bütün kamu alanlarını dezenfekte yaptık. Belli periyotlarda bu kamu alanlarında dezenfeksiyon işlemlerimiz devam edecek. Şimdi artık apartman apartman ekiplerimiz dolaşıyor, ilçemizin her bir noktasını dezenfeksiyon yapıyor. Büyük bir titizlik ve ciddiyet içerisinde insan sağlığını merkeze alarak gece gündüz çalışan personelime teşekkür ediyorum. Onlar ki örnek oldular." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammet Sunar, Palandöken, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Palandöken'de Koronavirüs ile topyekûn mücadele - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Haberler
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran’da, ordu biyolojik tatbikat başlattı Haberler
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak

Son Dakika Güncel Haberleri

15:52: Ödemiş'te elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Haber 15:51: Amanoslar'da PKK'lıların kullandığı sığınak bulundu - Haber 15:51: "Evde kal"mayıp deniz kenarına akın ettiler - Haber 15:51: Doktor ve hemşirelere koruyucu tulum desteği - Haber 15:50: Adana'da bahçeden 110 kiraz ağacının kesildiği iddia edildi - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber