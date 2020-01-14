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Palandöken'de mahsur kaldılar

Erzurum Tekman karayolunda mahsur kalan onlarca araç Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

14.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:11Palandöken'de mahsur kaldılar
karayolunda mahsur kalan onlarca araç Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum - Tekman karayolu Ejder zirvesinde mahsur kalan yaklaşık 20 araç Karayolları ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılabildi.

Bölgede mahsur kalan araç ve yolcuların bulunduğu ihbarını alan Karayolları ekipleri, bölgeye iş makineleriyle giderek yolu yeniden ulaşıma açarak mahsur kalan yolcuları kurtardı. Yaklaşık 5 saat bölgede kalan vatandaşlar daha sonra yolun açılmasıyla birlikte seyahatlerine devam edebildiler. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Tekman, Güncel

Kaynak: İHA

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