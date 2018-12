Palandöken'de Meşaleli Start

02 Aralık 2018 Pazar 10:12



02 Aralık 2018 Pazar 10:12

DÜNYANIN sayılı kış turizm merkezlerinden Erzurum 'daki Palandöken Dağı, bu yıl da sezona aydınlatılmış pistlerinde meşaleli kayak gösterisiyle 'merhaba' dedi. Avrupa 'nın en uzun pistine sahip olduğu belirtilen Palandöken Kayak Merkezi 'ne bu yıl 1 milyon turist bekleniyor.Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir açılışa ev sahipliği yaptı. Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 'in de katıldığı gece, gün boyu dağda görevde yapan snowtrackların gösterisi ile başladı. Karda drift atan snowtracklar, pistleri nasıl hazır hale getirdiklerini sergiledi. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında ellerinde meşalelere bekleyen kayakçılar, katılımcıların alkışları arasında tek sıra halinde açılışın yapıldığı alana geldi. Kayakçılar ellerindeki meşalelerle 'Ejder 3200' yazısını ateşledi. Kayakçıların şov yaptığı geceyi zirvede atılan havai fişek gösterileri aydınlattı. Geceye katılan davetliler, çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.HEDEF 1 MİLYON TURİSTAçılış öncesi bindiği kar motosikleti ile Palandöken'i gezen Vali Okay Memiş, kayakseverleri Palandöken'e davet etti. Türkiye 'de kayak sezonunu ilk olarak Erzurum'un başlattığını vurgulayan Memiş, bütün imkanların Palandöken için seferber edildiğini belirtti. Vali Memiş, "Bu memleketin ve insanların morale ihtiyacı var. Türkiye ve Erzurum her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Biz bunu turizmle taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz her yıl en az 1 milyon turisti Erzurum'a çekebilmek. Bu amaçla bütün çalışmalarımızı bitirdik. Türkiye'de bugün itibariyle ilk olarak Palandöken'de kayak sezonunu açıyoruz. Erzurum olarak kış sezonuna hazırız. Bu sezon da çok verimli bir sezon yaşayacağımızı ümit ediyoruz" diye konuştu.'PALANDÖKEN'DE 100'Ü AŞKIN PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK'Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'un turizm sermayesi olan karı külfet değil, bir nimet olarak gördüklerini söyledi.Palandöken'de yönetimi belediye olarak devraldıkları günden itibaren her alanda modern teknoloji ile donatılmış yeni bir kayak merkezi inşa etmenin azminde olduklarını anlatan Sekmen, Palandöken Dağı'nda alt ve üst yapısıyla 100'ü aşkın projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Son 4 yıl öncesine kadar yaklaşık 70-80 bin civarında olan turist sayısının geçen yıl 750 bine ulaştığını hatırlatan Sekmen şunları söyledi:"Bu yıl ki hedefimiz en az 1 milyon turist. Kentte, 4,5 yılda 200'ü aşkın ulusal ve uluslararası organizasyona imza atarak festival ve şampiyonalarla Erzurum ve Palandöken'in eşsiz güzelliğini sadece ülkemize değil aynı zamanda Avrupa'ya ve dünyaya tanıtmaya gayret ettik ve ediyoruz. Erzurum'un geleceği kültür ve turizm alanındaki prestiji ile tanınırlılığının yanı sıra kayak merkezleri, kayak ile buz sporlarına ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor 'a bağlı. Palandöken sadece kış mevsiminde değil, 4 mevsim eğlence merkezlerinin bulunduğu bir mekan haline getirilecektir. Palandöken'de tatil yapmak bir ayrıcalıktır. 2011 yılından itibaren gece kayağının yapıldığı Palandöken'de bizde 4 kilometrelik bir bölümü ışıklandırdık. Böylece isteyen geceleri de kayak yapma imkanına kavuştu."İLK SAKATLANMA YAŞANDIAçılış gecesinde arkadaşları ile birlikte kayak yapan Sevinç Gençgül düşerek ayağından sakatlandı. İhbar üzerine JAK timleri kar motosikletleriyle yanlarına aldıkları 112 Acil Servis görevlileri ile birlikte kısa sürede yaralının yanına ulaştı. Pistte yapılan ilk müdahalenin ardından Gençgül, kar motosikletin arkasındaki kızakla aşağı indirildi ve ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Yaşananlar bir tatbikat sanılırken hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.PALANDÖKEN JAK'A EMANETErzurum'un Palandöken Kayak Tesisleri'nde tatilin keyfini doyasıya çıkaran turistlerin güvenliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da her biri yabancı dil bilen ve usta kayakçılardan oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sağlıyor.- Erzurum