Palandöken'de Mevsimin İlk Kayağı Yapıldı...beyaz Örtüyle Kaplı Palandöken Dağı Havadan Görüntülendi

30 Kasım 2018 Cuma 13:49



30 Kasım 2018 Cuma 13:49

Palandöken'de mevsimin ilk kayağı yapıldı...Beyaz örtüyle kaplı Palandöken Dağı havadan görüntülendi Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak heyecanı başlıyor Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyorERZURUM - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin bulunduğu Erzurum'da, kayak sezonu hafta sonundan itibaren başlayacak. Açılış öncesi bir grup kayaksever bugün Palandöken'de mevsimin ilk kayağını yaptı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona 1 Aralık Cumartesi günü "merhaba" diyecek. "Kış turizminin parlayan kenti" olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erzurum, yeni sezonda bu alandaki cazibesiyle çok sayıda turisti ağırlamayı hedefliyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken'deki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey, 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarına eşsiz keyif yaşatacak. Türkiye'de pistlerin aydınlatılmasıyla gece de kayak yapılan merkezlerden olan Palandöken'de kayakçılar, aileleriyle gece kayağında buluşup eşsiz kent manzarası eşliğinde kayak yapabilecek. Kayakçılar, aydınlatılan Palandöken'deki pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabilecek. Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, sezon öncesi kar yağışı beklenmeden hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken'deki bazı kayak pistleri, suni kar püskürtülerek ve paletli kar aracı snowtrack ile de düzenlenerek sezona hazır hale getiriliyor. Yarın yapılacak açılış töreni öncesi bugün bir grup kayaksever Palandöken'de mevsimin ilk kayağını yaptı. Kayakçılar Palandöken'in yeni sezona hazır olduğunu dile getirdi. Palandöken'in eşsiz manzarası ve kar örtüsüyle kaplı Erzurum'un yüksek kesimleri İhlas Haber Ajansı ekiplerince drone ile havadan görüntülendi. "Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor" Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Iğdır, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi beklenen bölgede Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar; Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağacağı tahmin ediliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü. Bir süredir özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülen bölgedeki kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de kar kalınlığı 23, Sarıkamış'taki Cıbıltepe'de 19 santimetre ölçüldü. Bölgede rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.