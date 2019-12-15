Haberler » Güncel » Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser - Haber

Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser

TÜRKİYE'nin önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar yağışı altında konser verdi.

15.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:48Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser

TÜRKİYE'nin önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi, Kayak Merkezinde kar yağışı altında konser verdi. Grubun solisti Harun Tekin üşüyen ellerini zaman zaman gitar çalmayı bırakıp cebine koyarak ısıttı. Grup, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de düzenlen ICEBREAK festivalin son gününde Mor ve Ötesi hayranları ile buluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, Mor ve Ötesi'ne eşlik etti. After Ski etkinliğinde Pera konserinin ardından sahne alan Mor ve Ötesi soğuk hava nedeniyle hayranlarının karşısına kat kat giyinerek çıktı. Sanatçıların üşümemesi için de sahnenin dört bir tarafına ısıtıcılar yerleştirildi. Bazen hızını artıran kar yağışı, rock grubu Mor ve Ötesi ile izleyenleri etkiledi. Grubun solisti Harun Tekin parmaklarının üşümesi nedeniyle zaman zaman gitar çalmayı bırakıp ellerini cebine koyarak ısıtmaya çalıştı. "Hava ne kadar soğuksa siz de o kadar sıcaksınız" diyen Tekin ve arkadaşları söyledikleri birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Mor ve Ötesi, soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.



Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:36 Sünnet düğünündeki takılarla okul ve yurt yaptırdı - Haber
12:36 Geyve'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı - Haber
12:36 Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi - Haber
12:35 Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti - Haber
12:29 Karesi Belediyesi'ne Golden City Awards ödülü - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
15.12.2019 12:37:49