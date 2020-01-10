Haberler » Güncel » Palandöken'de Outdoor Festivali'nde adrenalin dolu anlar yaşandı - Haber

Palandöken'de Outdoor Festivali'nde adrenalin dolu anlar yaşandı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Outdoor Festivali'nde doğaseverler adrenalin dolu anlar yaşadı.

10.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:14Palandöken'de Outdoor Festivali'nde adrenalin dolu anlar yaşandı
'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Outdoor Festivali'nde doğaseverler adrenalin dolu anlar yaşadı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen festivale doğaseverler yoğun katılım gösterdi. Festivalin başlangıcında bisikletli sporcular, 3200 rakımdan bisikletlerle indikten sonra rampalardan atlayış gerçekleştirdiler. Rampa atlayışlarında bazı bisikletliler küçük çaplı kazalar yaşadı. Ardından Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağına Türkiye'nin en iyi buz tırmanış sporcularından olan Tunç Fındık ve diğer sporcular tırmanış gerçekleştirdi. Dağcıların önlem alıp tırmanış yaptığı yapay buz parkı, izleyiciler ve sporculardan tam not aldı. Pazar gününe kadar devam edecek olan Outdoor Festivali, yarın Ejder 3200 Dağ Kayağı Şampiyonası ile devam edecek. - ERZURUM

Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54  Berfin, cumhurbaşkanımızın bana kızım demesi çok mutlu etti-2 - Haber
13:54  AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor - Haber
13:53  Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Haber
13:49  Diyarbakırlı iş adamından yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerine destek - Haber
13:49  Rektör Taş sporcularla bir araya geldi - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
10.01.2020 14:01:49