Haberler » Güncel » Palandöken'de, yeni kayak sezonu sevinci - Haber

Palandöken'de, yeni kayak sezonu sevinci

Kayak sezonun başladığı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, kayakçılarla renklendi.

07.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:06Palandöken'de, yeni kayak sezonu sevinci
Kayak sezonun başladığı 'nin önemli kış turizm merkezlerinden , kayakçılarla renklendi.
Gece yapılan görkemli açılışla kayak sezonunun resmen başladığı Erzurum'da, güzel havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.
Kayak, snowboard ve kızak kayan vatandaşlar, çeşitli aktiviteler yaparak gönüllerince eğlendi. Ailelerin çocuklarıyla kızak kayması da renkli görüntüler oluşturdu.
Sezonun açılmasıyla yerli ve yabancı turistler, dağ bölgesinde faaliyet gösteren otellerde yer ayırtmaya başladı.
Vatandaşlardan Bahadır Kahvecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sezonunun ülkede en erken Palandöken'de açıldığını ifade ederek, "Yerli ve yabancı turistleri Erzurum'a bekliyoruz. Havalimanından 15 dakika sonra kayak yapma fırsatı sunuluyor. Burasını herkesin görmesi lazım. Palandöken'de karın ve kayağın zevkini çıkaracaklar. Herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Palandöken, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56 Erdoğan: "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa... - Haber
14:55 Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti - Haber
14:55 Avukat, son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı - Haber
14:50 Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı - Haber
14:49 OMÜ'de "Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" konferansı - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:39 Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
7.12.2019 14:56:30