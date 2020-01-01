Haberler » Güncel » Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı - Haber

Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı

Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Erzurum'daki Palandöken'de yılbaşı coşkuyla kutlandı.

01.01.2020 00:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:04 Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı
Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan 'daki 'de yılbaşı coşkuyla kutlandı.
Rusya, İran, Gürcistan ve Orta Doğu ülkeleri ile yurt içinden çok sayıda turist, yeni yıla Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinde girmeyi tercih etti.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Palandöken'deki Sway, Dedeman, Polat ve Palan otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında, misafirler doyasıya eğlendi.
Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde, canlı müzik, oryantal ve animasyon gösterileri yapıldı. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, yerli ve yabancı turistlere kar üzerinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olmasına rağmen yerli ve yabancı turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.

Palandöken DAğı, Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:54   Yeni yılı maden ocağında karşıladılar - ZONGULDAK - Haber
01:54   Tokat'ta polisler görev başında yeni yıla girdi - Haber
01:52   Vali Yerlikaya, 2019'un son bebeği, yeni yılın ilk bebeğine altın taktı - Haber
01:49   Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirildi - Haber
01:47   Ankara'da yeni yıl kutlamaları - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:56:19