Haberler » Güncel » Palandöken'de yılbaşı coşkusu - Haber

Palandöken'de yılbaşı coşkusu

Erzurum Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

01.01.2020 01:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:27 Palandöken'de yılbaşı coşkusu
Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamaları kar yağışı altında başladı. Doyasıya eğlenen yerli ve yabancı turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde çılgınca dans ederek eğlendiler. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerini izleyen turistler doyasıya yılbaşı coşkusunu yaşadılar. Gecede özellikle İran, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler, 2020 yılına mutluluk içerisinde girdiler.

Yeni yıl için Palandöken'e gelen turistlerin isteği üzerine karda oynayan oryantal, göbek şov yaptı. Yabancı turistler de göbek atarak oryantale eşlik ettiler. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:58   Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçti - Haber
02:58   Konya'da yeni yıla, dua ve eğlenceyle girildi - Haber
02:58   Tekirdağ'da 2019'un son bebeklerine Vali Yıldırım'dan küçük altın - Haber
02:57   İzmir'de 'yeni yıl' coşkusu - Haber
02:57   Yeni yıla, çetin kış şartlarında merada girdiler - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 03:01:24