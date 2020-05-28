Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de cuma namazı kılınacak

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da, yarın yüksek irtifa kamp merkezinde ve açık alanlarda cemaatle cuma namazı kılınabilecek.

28.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:54
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da, yarın yüksek irtifa kamp merkezinde ve açık alanlarda cemaatle cuma namazı kılınabilecek.
İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Erzurum'da sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak alanlar belirlendi.
Açık alanlarda kılınacak cuma namazı için Palandöken Kayak Merkezi eteklerinde bulunan 2800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde son çalışmalar yapılırken, antrenman sahalarında oluşturulacak sosyal mesafe çizgilerine göre namaz kılınacak.
Kamp merkezindeki 5 antrenman sahasının tamamı cuma namazı için hazırlanacak.
Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu açık alanlarda kılınacak cuma namazı için ise cemaatin kendi seccadelerini getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uyması istendi.
Hazırlanan açık alanlarda ve cami bahçelerinde kılınacak cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthanelerin de kapalı olması nedeniyle vatandaşların evlerinde abdest alıp cuma namazına gitmeleri gerekiyor.
Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanların ise sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmeyecek.
Yarın kent merkezi ve ilçelerde açık alanlarda cemaatle cuma namazı kılınacak olması nedeniyle görevlilerce özellikle alınacak tedbirlere yönelik başlatılan hazırlıklar sürüyor. Palandöken’deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde de cuma namazı kılınacak

Kaynak: AA

Etiketler: Palandöken, Erzurum, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı’nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Bakan Albayrak’ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Haber
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Boşanma aşamasındaki karısının ’mahrem’ fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Haberler››Güncel››Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de cuma namazı kılınacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:51: Sapanca'da camiler cuma namazı için temizlendi - Haber 13:50: Osmaneli'nin en büyük hayali fakülte - Haber 13:50: Bin 931 şahıs ve 2 iş yerine idari işlem - Haber 13:49: Uşak'ta camiler 74 gün sonra cemaatle buluşuyor - Haber 13:48: Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlık - Haber 13:14: Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı - Haber 12:18: Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu - Haber 12:18: "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı - Magazin 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi