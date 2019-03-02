Erzurum
, " Palandöken
'den Kartepe
'ye Erzurum Günleri" etkinliği kapsamında Kocaeli
'nde tanıtılacak.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
beraberindeki Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Başkanı Tekin Dursun
ve federasyon üyeleri ile Tebrizkapı'daki büyükşehir belediyesine ait sosyal tesislerde basın toplantısı düzenledi.
Sekmen, toplantıda KEDFE'nin 11 ve 14 Nisan tarihlerinde Kocaeli'ndeki Uluslararası Fuar Merkezi'nde "Palandöken'den Kartepe'ye Erzurum Günleri" etkinliği düzenleyeceğini belirterek, bu etkinliğin kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu aktardı.
Erzurum'dan ayrılanlar ile bağ kurmanın mühim olduğunu anlatan Sekmen, "Nerede Erzurumlu varsa oraya gideceğiz ve onları yalnız bırakmayacağız, çünkü gitmediğin yer senin değildir." dedi.
Sekmen, Erzurum'un turizm ve hayvancılık şehri olmanın yanı sıra sanayi şehrine dönüşeceğinden emin olduğunu da ifade ederek, "Önceden ülkeler yarışıyordu şimdi şehirler yarışıyor. Biz de şehirleri yarıştırarak Erzurum'u farklı noktaya taşıyacağız. Erzurum olarak bu etkinliğe sahip çıkacağız ve Erzurumlulara yalnız olmadıklarını göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Seçim çalışmalarının da yoğun olarak devam ettiğinin altını çizen Sekmen, "Kadirşinas insanımız yapılan hizmeti hiçbir zaman geri bırakmıyor. Gittiğimiz zaman bizden vaat istemiyor, siz zaten söylediniz ama seçilince ihtiyaçlarımızı gelip isteyeceğiz diyor." şeklinde konuştu.
Tekin Dursun ise Erzurum'un gelenek ve göreneklerini gittikleri yerde yaşatmayı amaçladıklarını dile getirip Kocaeli'nde düzenleyecekleri etkinliğe ilişkin "Amacımız doğduğumuz şehirle doyduğumuz şehri bütünleştirmek." dedi.
Etkinlik süresince Erzurum'un tarihi ve kültürel tanıtımının yapılacağını kaydeden Dursun böylece Erzurum ve Kocaeli'yi kültürel anlamda birleştirerek iki şehre de katkı sunmak istediklerini vurguladı.
Kocaeli, Kartepe, Palandöken, Kültür Sanat
Kaynak: AA