Haberler » Ekonomi » Haber

Palandöken'den YEP değerlendirmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf camiası olarak Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) destek ve güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

30.09.2019 13:48Palandöken'den YEP değerlendirmesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf camiası olarak Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) destek ve güvenlerinin tam olduğunu belirtti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan programa ilişkin değerlendirmede bulundu.
YEP hedeflerinden olan "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasının anayasaya uygun olduğunu" ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Esnaf camiası olarak bunu sonuna kadar destekliyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödemesi için dolaylı vergilerin oranının azaltılması, gelir üzerinden alınan vergilerde de radikal reformlar yapılması gerekir."
YEP kapsamındaki enflasyon hedeflerine de değinen Palandöken, "Hedeflenen oranlar tutturulabilirse, 2022'de Türkiye ekonomisi orta gelir tuzağından çıkarak gelişmiş ülkeler sınıfında anılan bir ülke olacaktır. Esnaf camiası olarak YEP'e desteğimiz ve güvenimiz tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:47 Çukurova'da nitelikli elemanlar yetişecek
18:38 Borsada endekslerin değişimi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:36 Borsada günlük işlemler (2)