Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Palandöken: "Destekler tüm esnaf düşünülerek devam etmeli"

Tüm esnaf kesiminin desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Covid-19 nedeniyle 500 bine yakın esnafımız dükkanını kapattı.

04.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:05
Palandöken:
Tüm esnaf kesiminin desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Covid-19 nedeniyle 500 bine yakın esnafımız dükkanını kapattı. Sosyal güvenlik primi ödemelerine bakılmaksızın tedavi ve ilaç alma sağlanmalı. Çalışmaya devam eden ise özellikle şoför esnafımız yolcu sayısının bir anda azalması nedeniyle en çok mağduriyet yaşayan kesim oldu. Bu nedenle akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmaması sevindirici bir gelişme olacaktır" dedi.

İş yerini kapatan ve çalışmaya devam etmek zorunda olan esnaf için desteklerle ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2 milyon esnafımızın 500 bine yakını iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Taksici, kamyoncu, otobüsçü, fırıncı, bakkal gibi diğer kesim esnafımız ise hala çalışmak zorunda. İş yerini kapatan, yanında işçisi, çırağı olan esnafımız da, çalışmak zorunda olan esnafımız da büyük bir mağduriyet yaşadı. Kredi, erteleme, ödemeler ve kısa çalışma ödeneği gibi verilen destekler nefes aldırsa da halen atılması gereken adımlar var. Bu konuda konfederasyon olarak ilgili yetkililer ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm siyasi liderlerle görüşüyor, meclis komisyonlarında konuşuyoruz. Atılması gereken diğer adımların başında sosyal güvenlikte primin yatırılıp yatırılmadığına bakılmaksızın tedavi edilmesi ve eczanelerden ilaç alınabilmesinin önü açılması geliyor" şeklinde belirtti.

"En çok mağdur olan kesimlerden biri şoför esnafı"

Vatandaşların evlerinde izole olması nedeniyle şoför esnafının yolcu sayısında ani düşüş olduğunu hatırlatan Palandöken, "Virüsün yayılmasını önlemek adına evlerde kalmayı sonuna kadar destekliyor ve bu harekete uyuyoruz. Fakat şoför esnafımız çalışmaya devam etmek zorunda. Yolcu sayısının ani düşüşü ise taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi tüm şoför esnafımızın en çok mağdur olan kesim olmasına neden oldu. Taksilerde tek çift plaka sistemi olumlu fakat her durakta bu sayılar eşit değil. Kamyoncu, nakliyeci esnafımız da aynı şekilde halen yollarda. Bu nedenle bu zor dönemi atlatana kadar şoför esnafımızın kullandığı akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmamalı. Çünkü bu günlerde maliyet kazancın kat be kat altında kalıyor. Akaryakıtta destekle birlikte asgari ücret düzeyinde bu kesime de bir yardım verilmesi, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında çok önemli bir adım olacaktır" diye vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Palandöken: 'Destekler tüm esnaf düşünülerek devam etmeli' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya’ya büyük darbe vurdu Ekonomi
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Ronaldo’nun koronavirüs karantinası, Bursa’da satılık adaya ilgiyi artırdı Ekonomi
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Ekonomi
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Ekonomi
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:09: Marmarabirlik'ten 100 milyon TL ödeme - Ekonomi 13:06: Dünya devleri arasında 'maske savaşları başladı - Ekonomi 12:58: Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı Açıklaması - Ekonomi 12:54: Cardata, en çok değer kazanan ikinci el araçları açıkladı - Ekonomi 12:49: BTSO, "Akademi" projesini dijitâl platforma taşıdı - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi 11:38: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı - Ekonomi 10:34: Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek - Ekonomi 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:14: Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı - Ekonomi 09:38: Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı - Ekonomi 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber