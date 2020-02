Palandöken: "Doğalgaz'da ÖTV yüzde 1'e düşürülsün"

Doğalgaz abonelerinin yaşadığı birçok sorun olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "ÖTV oranı yüzde 1'e düşürülmeli. Öte yandan, özellikle başkentte doğalgaz abonelerinin yaşadığı her ay bariz şekilde fark edilemeyecek kadar küçük sayılarla da olsa, ondalık sayılarla tarife satış fiyatları başta olmak üzere birçok sorun da dikkate alınmalı" dedi.



Her ay virgüllü sayılarla doğalgaza gizli zam yapılmasının vatandaşı mağdur ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Doğalgaz günümüzde lüks değil aksine en temel ihtiyaçtır. Bu kış günlerinde bu nedenle Özel Tüketim Vergisi kaldırılmalı ya da oran yüzde 1'e düşürülerek vatandaş rahatlatılmalı" diye konuştu.



Doğalgazda yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Kartlı doğalgaz yüklemelerinde her defasında cihaz kullanım bedeli alınması, hatta birçok cihazda aynı fiyata farklı metre küp yüklemeler yapılması, zam geldiğinde, zamlı fiyatın zamdan önce alınmış gaza da yansıtılması, kartlı abonelerin faturalıya geçerken eski cihazın depozitosunun verilmezken, yeni cihazdan yüksek meblağlarda tekrar depozito alınması gibi çok yanlış uygulamalar var. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 710 bin vatandaşın maalesef doğalgazı kesildi. Evlerde, iş yerlerinde petek kapatmak zorunda kalan vatandaşlarımız da düşünülerek, yaşanan haksızlıklar son bulmalı ve doğalgaz fiyatlarında indirim yapılmalı" şeklinde söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA