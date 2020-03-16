Palandöken: "Eğlence sektörü ve çalışanlar mağdur edilmemeli"
Eğlence sektörü çalışanlarının faaliyet durdurma kararından dolayı oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1,2 milyon kişinin maaş ve SGK primleri ödenmeye devam etmeli. Fatura ve vergi borçları ertelenmeli.
16.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:21
Eğlence sektörü çalışanlarının faaliyet durdurma kararından dolayı oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1,2 milyon kişinin maaş ve SGK primleri ödenmeye devam etmeli. Fatura ve vergi borçları ertelenmeli. Ekonomik anlamda devletin bu yardım eline çok ihtiyaç var" dedi.
Dünyayı saran korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerin desteklediklerini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirme sonucu, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinde, vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunmalarının hastalığın bulaşma riskini artıracağı belirtilerek, bu mekanların geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi. Korona virüsü nedeniyle alınan bu tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.
"Bar, diskotek gibi işletmelerde 1,2 milyon kişi çalışıyor"
Faaliyetlerin geçici süreyle durması nedeniyle eğlence sektöründeki çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Bu sektörlerde ve bu sektörleri etkileyen diğer meslek dallarında çalışan güvenlik görevlileri, ses sanatçıları, taksiciler, valeler, garsonlar, komiler, mutfak çalışanları, temizlik görevlileri gibi 1,2 milyon kişi olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla oluşacak mağduriyetlerin giderilebilmesi için, faaliyetlerin durduğu sürelerde sosyal güvenlik primleri ve maaşları ödenmeye devam etmeli. Aynı zamanda işverenlerin iş yeri kiraları ve elektrik, su gibi faturaları ve vergi ödemelerindeki borçlarının bu yıl için ertelenmeli. Devletin sektörlerde yaşanacak bu ekonomik sekteye yardım elini uzatması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde vurguladı. - ANKARA
Dünyayı saran korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerin desteklediklerini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirme sonucu, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinde, vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunmalarının hastalığın bulaşma riskini artıracağı belirtilerek, bu mekanların geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi. Korona virüsü nedeniyle alınan bu tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.
"Bar, diskotek gibi işletmelerde 1,2 milyon kişi çalışıyor"
Faaliyetlerin geçici süreyle durması nedeniyle eğlence sektöründeki çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Bu sektörlerde ve bu sektörleri etkileyen diğer meslek dallarında çalışan güvenlik görevlileri, ses sanatçıları, taksiciler, valeler, garsonlar, komiler, mutfak çalışanları, temizlik görevlileri gibi 1,2 milyon kişi olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla oluşacak mağduriyetlerin giderilebilmesi için, faaliyetlerin durduğu sürelerde sosyal güvenlik primleri ve maaşları ödenmeye devam etmeli. Aynı zamanda işverenlerin iş yeri kiraları ve elektrik, su gibi faturaları ve vergi ödemelerindeki borçlarının bu yıl için ertelenmeli. Devletin sektörlerde yaşanacak bu ekonomik sekteye yardım elini uzatması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde vurguladı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi
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