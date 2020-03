Palandöken: "Ekonominin en hareketli dişlisi esnafımızdır"

Esnafın ekonomi çarkının en önemli dişlisi olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2 milyon esnafımız ekonomi çarkının en önemli ve en hareketli dişlisi konumunda fakat aynı zamanda en çok da ezilen ve hakkı yenen kesim. Esnafımız, ona zarar veren maddi manevi her türlü koşullara karşı korunmalı" dedi.Piyasalarda yaşanan olumsuz olayların esnaftan bilinmesi algısının kırılması gerektiğini ve herkesin esnaf olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Basına yansıyan veya günlük hayatta duyduğumuz her olumsuz ticari olay esnafımızdan ötürü yaşanıyor algısı var. Örneğin gıda sektöründe bir taklit ortaya çıksa esnaftan alındı diyerek bir algı ortaya çıkıyor. Bozuk veya sahte bir gıda ürünü meydana çıktığında nereden aldın esnaftan aldım konuşmaları geçiyor. Ev, araba satan da kendine esnafım diyor ve artık herkes esnafmış gibi davranıyor. Büyük işletmelerin, üretici fabrikaların neden olduğu durumlar bu noktada esnafımızın üzerine kalıyor. Halbuki esnafımız kendi yemediğini vatandaşa yedirmez, kendi giymeyeceğini vatandaşa giydirmez, vatandaşı kazıklamaz" diye konuştu."Ekonomide nakit sıkıntısını esnafımız süspanse ediyor"Veresiye defteri uygulamasıyla esnafın piyasalarda yaşanan nakit sıkıntısını süspanse ettiğini hatırlatan Palandöken, "Ekonomiyi bir çark sistemi olarak düşündüğümüzde esnafımız bu çarkın en hareketli ve en önemli dişlisi konumunda. Çünkü 2 milyon esnafımız ekonominin temelini, ailesiyle birlikte 10-15 milyon olarak da nüfusun önemli bir kısmını oluşturuyor. Buna rağmen en çok ezilen ve hakkı yenen de yine esnaf kesimi. Oysa ki esnafımız veresiye defteri ile çekler ile piyasaların ve vatandaşın nakit sıkıntısını süspanse ediyor. Mahallede vatandaşın cenazesine gidiyor. Sokakta yaşanan hırsızlık, kaza, arbede, taciz gibi olaylarda ilk önce esnafımız görüp müdahale ediyor. Ülkenin her yerinde zincir marketler, AVM'ler, yaşanan ekonomik dalgalanmalar, bazı bölgelerde mevsim şartları, bazı bölgelerde terör olayları, gibi birçok nedenle ekonomik anlamda zor şartlar altında varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu nedenle en çok hakkının, varlığının korunması gereken esnaf ve sanatkarımız" şeklinde belirtti. - ANKARA